Fußball, Landesliga : SCR will sein bestes Gesicht zeigen

Flügelspieler Pascal Hinrichs ist nach Aussage von Trainer Ralf Dietrich „unheimlich wichtig“ für den SCR. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Reusrather Fußballer empfangen am Freitag den Rather SV in der Landesliga und sollten im Abstiegskampf diesmal über die komplette Spielzeit hellwach sein, fordert Trainer Ralf Dietrich.