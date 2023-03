Fußball, Landesliga Eiskalter Beckmann erlöst den SC Reusrath

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive und hart umkämpfte Partie, in deren Verlauf die Gastgeber die deutlich höhere Ballbesitzquote gegen tief stehende Wuppertaler besaßen. Bereits in der zweiten Minute hatte der spielfreudige Moritz Kaufmann die Führung auf dem Fuß, nachdem Benjamin Wadenpohl ihn per Steckpass perfekt bedient hatte – doch der Schuss strich um Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Eine Viertelstunde später fand Philipp Hombach nach einem Doppelpass mit Bilal EL Marhouni im überragenden FSV-Keeper Murad Popov seinen Meister (17.).