Fußball, Landesliga : SCR feiert drei Siege in einer Woche

Langenfeld Die Reusrather Landesliga-Fußballer meistern eine hohe Belastung im Training und gewinnen ihre Tests gegen den FC Leverkusen, die SFB-Reserve und den TSV Urdenbach.

Drei Wochen vor Saisonbeginn hat Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) eine hochintensive Woche hinter sich gebracht. „Wir haben die hohe Belastungssteuerung bewusst gewählt, weil wir in der jetzigen Phase in puncto Ausdauer und bestimmten Abläufen das höchste Level erreichen möchten“, erläutert Co-Trainer Jan Kinnen, „wir waren bis auf den freien Samstag jeden Tag im Trainings- oder Spielbetrieb und hoffen, dass die ehrgeizige Truppe auf den Punkt genau fit sein wird.“

Im Heimspiel gegen den Bezirksligisten FC Leverkusen behielt der SCR mit 5:2 (3:0) nach Treffern von Martin Steinhäuser (7.), Moritz Kaufmann (21./42.), Maximilian Steinebach (74.) und Robin Seinsch (83.) die Oberhand. „In der ersten Halbzeit hat die Truppe in allen Belangen überzeugt. Nach den zahlreichen Wechseln ging der Spielfluss kurzzeitig verloren und die Gäste kamen demzufolge auf 2:3 (48./58.) heran, doch anschließend fanden wir wieder zu unserem Spiel“, so Kinnen.

Am Freitagabend gewann der SCR gegen den Lokalrivalen und Bezirksligisten Sportfreunde Baumberg II (SFB) mit 2:0 (1:0). In einer intensiven Partie gegen einen defensivstarken Gegner trafen Gian Conrad (27.) und Niklas Beckmann (70.) ins Schwarze, während Keeper Maurice Okicic seine Kameraden mit einem gehaltenen Foulelfmeter von SFB-Neuzugang Mario Stoffels vor dem Ausgleich bewahrte (34.). „Wir waren optisch überlegen, doch gegen die gefährlichen Baumberger haben wir uns zunächst schwergetan. Wichtig war, dass sich die Truppe für ihren immensen Aufwand belohnt hat“, sagte Kinnen.

Zum Abschluss der Woche gewann der SCR beim ebenfalls formstarken und kräftemäßig ebenbürtigen Bezirksligisten TSV Urdenbach nach einer kampfbetonten Partie mit 4:1 (2:0). Nachdem die Gastgeber durch Dennis Hanuschkiewitz nur den Pfosten getroffen hatten (5.), ging der spielbestimmende SCR durch Steinebach nach Vorarbeit von Seinsch mit 1:0 in Führung, ehe Seinsch nach einer Ecke von Jonas Hergesell per wuchtigem Kopfball erfolgreich war (19.). In der 63. Minute bediente Marcel Maier den mitgelaufenen Moritz Kaufmann, der den Ball in den Torwinkel zirkelte (63.) – 3:0. Zehn Minuten später erhöhte Martin Steinhäuser nach einem Freistoß von Marco Pasqualone auf 4:0 (73.), bevor der TSV durch Matthias Gerlitz nach präzisem Zuspiel von Hanuschkiewitz den verdienten Ehrentreffer erzielte (75.).