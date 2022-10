Fußball, Landesliga : SCR beweist Moral und dreht Rückstand in einen Heimsieg

SCR beweist Moral und dreht Rückstand in einen Heimsieg

Langenfeld Die Reusrather Landesliga-Fußballer liegen gegen den ESC Rellinghausen 0:2 hinten, landen dann aber doch den ersten Dreier vor eigenem Publikum. Paul Degner trifft zum 3:2, Maurice Okicic wehrt zwei Großchancen ab.

Nach einer imponierenden Energieleistung und einer vorzüglichen Moral hat Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) im sechsten Anlauf den ersten Heimsieg gelandet. Nach einem frühen 0:2-Rückstand drehte die geschlossene Einheit das Spiel gegen den ESC Rellinghausen in einen viel umjubelten 3:2 (1:2)-Sieg, der aufgrund des Kampfgeistes, der Moral und des unbedingten Willens absolut verdient war. Nach dem dritten Saisonsieg sind die Reusrather mit nunmehr elf Punkten ans rettende Ufer (10. Platz) geklettert und haben den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt hat.

Das Trainerteam um Ralf Dietrich, Jan Kinnen und Patrick Kommoß sah nach der perfekten Leistung der Vorwoche und dem Sieg (4:1 bei der SpVgg. Steele) keinen Grund, die in der Vorwoche so erfolgreiche Startelf zu ändern. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel, wobei die Hausherren die tonangebende Mannschaft stellten. Nach dem Essener Führungstreffer durch einen abgefälschten Schuss von Julian Haase verpassten auf Reusrather Seite Moritz Kaufmann nach einem Durchstecker des abermals überzeugenden Louis Kubny und Niklas Beckmann knapp das gegnerische Gehäuse (21./24).