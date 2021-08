Handball, Regionalliga : Gohlys Telefonsuche endet bei der SGL

In der Handball-Regionalliga soll Sandro Gohly, der unter anderem in Wetzlar ausgebildet wurde, im Rückraum der SG Langenfeld statt auf Außen spielen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Sandro Gohly ist neu bei der SG Langenfeld: Aus beruflichen Gründen hat es den 24-Jährigen ins Rheinland verschlagen, er bot sich bei einigen Vereinen an, doch erst in Langenfeld passte alles. Einzige Bedingung beim Handball-Regionalligisten: Er muss in den Rückraum.