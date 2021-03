Fußball, Oberliga : SFB verlängern mit ihrem Trainerteam

Info

Verletzt In einem Testspiel in Unterbach hat sich SFB-Abwehrspieler Dominik Cikac im Januar 2020 am Kreuzband und Meniskus verletzt. Gerade als er wieder loslegen wollte, kam es zum Lockdown.

Gelobt Der 21-Jährige war 2019 aus der U19 von Fortuna Düsseldorf an die Sandstraße gewechselt und hat seinen Vertrag nun um ein Jahr bis 2022 verlängert. Baumbergs Sportlicher Leiter Engin Akkoca betont: „Die frühzeitige Vertragsverlängerung ist unsererseits ein Zeichen an ihn, dass wir von ihm überzeugt sind und an seine Fähigkeiten glauben.“ Elf Spiele hat Cikac bislang für die SFB bestritten.