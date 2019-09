American Football : Saisonfinale: Longhorns wünschen sich zum Abschluss ein Football-Fest

Langenfeld Die zwei Punkte für einen Sieg werden die Zweitliga-Footballer der Langenfeld Longhorns zwar bekommen, aber die Langenfelder sind immer noch alles andere glücklich mit der Spielabsage der Hannover Spartans am vergangenen Wochenende.

Die Begründung für die Absage aus Hannover erschien einigen Langenfeldern nicht als besonders triftig. Es sieht so aus, dass die Spartans für die Partie im Rheinland 23 Spieler zusammenbekommen hätten – was für ein Footballspiel tatsächlich wenig ist, aber immerhin machbar. Die Longhorns selbst seien vor zwei Jahren einmal mit einem Kader von 18 Mann zu den Potsdam Royals gereist. „Wenn man sich einen Namen für einen Verein aussucht, sollte man dem gerecht werden. Und dass Spartans den Kampf in Unterzahl nicht antreten, das ist meiner Meinung nach gegen das, was man sich auf die Fahne geschrieben hat“, meint Langenfelds Wide Receiver Marcel Kirchner. Geschichtlicher Zusammenhang: Im Jahr 480 vor Christus boten rund 6000 Spartaner unter Führung von Leonidas dem zahlenmäßig deutlich überlegenen Perser-Heer in der Schlacht bei den Thermopylen die Stirn.