German Football League 2 Verletzungspech blieb den Quarterbacks treu

Die Langenfeld Longhorns hatten sich fest vorgenommen, an die herausragenden Leistungen und Ergebnisse der Saison 2022 anzuknüpfen. Damals verpassten die Footballer vom Jahnstadion in der German Football League (GFL) 2 denkbar knapp die Relegation um den Aufstieg in die erste Spielklasse. Erst in den letzten Sekunden gaben sie die Tabellenführung nach einer bis dahin nahezu perfekten Saison aus der Hand. Anstelle der Longhorns zogen die Paderborner in die Relegation und setzten sich in dieser gegen die Düsseldorfer Panther durch.