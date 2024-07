Zugang des Oberliga-Meisters Das schätzt Schnadt an den SFB – und umgekehrt

Monheim · Robin Schnadt kam vom Rivalen 1. FC Monheim und hat in den ersten Testspielen bereits gezeigt, was er den Sportfreunden Baumberg geben kann. Der Torjäger bringt spielerische Qualität mit und will mit dem Oberliga-Meister weiter in der Erfolgsspur bleiben.

21.07.2024 , 14:03 Uhr

Blick für den Ball und die Mitspieler: Robin Schnadt ist ein spielstarker Torjäger bei den Sportfreunden Baumberg. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Thomas Schmitz