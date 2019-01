Inline-Hockey: Richrather Rollen, die die Welt bedeuten

Langenfeld Der Verein bietet den schnellen Sport bereits seit 20 Jahren an. Im Vordergrund steht der Spaß an der Bewegung.

Marcel (30) und Daniel (28) sind richtige Feger. Sie wetzen auf ihren Inlinern durch die Sporthalle der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule, drehen und wenden sich, fahren Schleifen und Kurven und jagen den anderen Spielern mit ihren Stöcken den kleinen orange-farbenen Ball ab, um ihn ins Tor zu befördern. Sie sind mit die Jüngeren in der Inliner-Hockey-Gruppe des Richrather Sportvereins 08 (RSV). Im Gegensatz zu den Devils der Sportgemeinschaft Langenfeld, die Wettkämpfe austragen, geht es bei den Spielern des RSV allein um Spaß, Bewegung, Ausdauer und Kondition. „Das haut den Puls schon ordentlich hoch“, sagt Trainerin Karin Seitz, die an diesem Abend Stefan Hoppe vertritt. Seitz ist heute mit 58 Jahren die älteste Spielerin im Team. „Für mich ist das hier ideal. Ich habe Arthrose in den Knien. Joggen kann ich nicht mehr, aber hier auf den Rollen kann ich mich schmerzfrei bewegen“, sagt Seitz.