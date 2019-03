Fußball: Reusrath will die Spitze unter Druck setzen

Langenfeld/Monheim Der Bezirksligist ist auf Platz vier abgerutscht, hat aber die drei Mannschaften davor fest im Blick.

Auch in der Fußball-Bezirksliga wurden am vergangenen Wochenende viele Spiele vom Winde verweht. Betroffen davon war unter anderem der Titel-Aspirant SC Reusrath (SCR), dessen Heimspiel gegen den SC Radevormwald abgebrochen wurde (Nachholtermin ist der 22. April, 15 Uhr). Folge: Das Team von Trainer Ralf Dietrich, das 41 Punkte auf dem Konto hat, rutschte auf Rang vier ab. Trotzdem liegt Reusrath hinter dem TSV Ronsdorf (46 Punkte), dem SV 09/35 Wermelskirchen (44) und dem SC Ayyildiz Remscheid (43/alle ein Spiel mehr) noch aussichtsreich im Rennen. Nun tritt Reusrath am Sonntag (15 Uhr) beim Elften ASV Wuppertal an.

Der Sechste SSV Berghausen (34 Punkte) hat nach dem 2:1-Erfolg beim SC Sonnborn zunächst kräftig durchgeatmet. Vor der Partie am Sonntag (15.15 Uhr, Baumbeger Straße) gegen den Fünften 1. FC Wülfrath (34) hofft Trainer Patrick Michaelis, dass der jüngste Sieg ein Befreiuungsschlag und damit ein Ende der Durststrecke war. „Wir treffen auf einen starken Gegner, bei dem in der Winterpause ein personeller Umbruch stattgefunden hat. Ich sehe die Chancen bei 50:50, wobei die Tagesform von entscheidender Bedeutung sein wird“, findet Michaelis.

Der Aufsteiger SF Baumberg II (Platz 13/28 Zähler) erwartet den Siebten ASV Mettmann und will am Sonntag (15.30 Uhr, Sandstraße) unbedingt den zweiten Erfolg in diesem Jahr einfahren. „Wir werden uns nicht verstecken, sondern versuchen, an die erste Halbzeit in Aufderhöhe anzuknüpfen“, erklärt Spielertrainer Sven Steinfort, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. Das beim Stande von 1:0 für Baumberg abgebrochene Spiel beim TSV Aufderhöhe wird am 22. April nachgeholt (Ostermontag, 15 Uhr).