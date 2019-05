Fußball : Reusrath verdient sich drei Punkte in der zweiten Hälfte

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) wahrte durch einen 4:1 (1:1)-Sieg über den gefährdeten TV Dabringhausen seine Chancen auf den zweiten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an einer Aufstiegs-Qualifikation berechtigt.

Reusrath liegt mit 61 Punkten auf dem dritten Rang – zwei Zähler hinter dem Zweiten TSV Ronsdorf (63), der am kommenden Sonntag (15.15 Uhr) zum Topspiel in den Sportpark kommt.

In der ersten Halbzeit taten sich die engagierten Hausherren gegen kompakte Gäste schwer und immer wieder fehlte es den Angriffen an Präzision. Pascal Hinrichs (8.) und Florian Franke (9.) scheiterten am TV-Keeper, ehe Torjäger Luca Piatkowski nach einem Zuspiel von Martin Steinhäuser doch das 1:0 (30.) erzielte. Nur eine Minute später nutzte Dabringbausen auf der anderen Seite eine Unstimmigkeit in der SCR-Abwehr – 1:1 (31.).