Lokalsport: Reusrath peilt die 70-Punkte-Marke an

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist gewann beim TSV Bayer Dormagen mit 3:1. Torhüter Tim Hechler hielt überragend.

Auf dem Naturrasen entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der die beiden Torhüter im Blickpunkt standen. Moritz Kaufmann scheiterte an TSV-Keeper Angelo Di Salvo (4.), bevor Tim Hechler zweimal für Reusrath stark abwehrte (13./17.). Danach verfehlten Nils Kaufmann (19.) und Pascal Hinrichs (25.) in aussichtsreichen Positionen, ehe Giorgi Kiknadze einen Freistoß in den gegnerischen Strafraum schlug. Das Spielgerät flog an allen vorbei und ins Netz - 1:0 (37.). Wenig später landete ein Freistoß der Hausherren neben direkt dem rechten Pfosten und brachte Dormagen das 1:1 (40.). "Bisher ist es ein gerechtes Unentschieden in einer Partie, in der beide Teams das Nötigste tun", meinte SCR-Teammanager Marcel Pollet zur Pause.