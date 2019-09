Fußball : Reusrath ist oben dran und der SSV Berghausen auf dem richtigen Weg

Kopfsache: Pascal Hinrichs (rechts) und der SC Reusrath haben sich durch drei Siege hintereinander in der Spitzengruppe festgesetzt – was auch dem Saisonziel entspricht. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Es war ein Sieg der Moral. Im Spiel bei Ratingen 04/19 II erlebte der Fußball-Bezirksligist SC Reusrath (SCR) eine turbulente zweite Hälfte, in der er zunächst seine Führung herschenkte und plötzlich in Rückstand lag.

Trotzdem gaben die Reusrather nicht auf, sondern sie drehten den Spieß durch die Treffer von Pascal Hinrichs und Benedikt Hülsen noch zum 3:2 um. Bemerkenswert: Der erst 19 Jahre junge Mittelfeldmann Hülsen stand als Vertreter des verletzten Kapitäns Martin Steinhäuser in der Startelf – und war letztlich die Schlüsselfigur fürs Happy End.

Die Reusrather schafften in Ratingen den dritten Erfolg hintereinander und kletterten mit nun 13 Punkten auf den dritten Rang. Am Sonntag (15 Uhr, Sportpark Reusrath) kommt der VfL Benrath, der jetzt überraschend gegen den Aufstiegskandidaten DJK Sparta Bilk gewann (1:0). Während Kapitän Steinhäuser nach überstandener Verletzung ins Team zurückkehren könnte, fallen die Urlauber Tristan Siefert und David Wietschorke aus.

Die Sportfreunde Baumberg II (SFB) haben seit Kurzem zwei Spielertrainer, denn Engin Kizilarslan unterstützt jetzt Sven Steinfort. Innenverteidiger Kizilarslan bekam zuletzt bei seinem bisherigen Verein 1. FC Wülfrath keine Einsatzzeiten mehr und war deshalb auf der Suche nach einer Alternative. Kizilarslan kam bei den Niederlagen in Reusrath (0:3) und gegen den TSV Solingen (0:2) bereits zum Einsatz.

Nach einem hervorragenden Saisonstart verlieren die Sportfreunde gerade an Boden und sie liegen mit sieben Punkten auf Rang elf. „Eigentlich war ein Sieg gegen Solingen Pflicht, weil die nächsten Gegner noch schwieriger werden“, betont Steinfort, „trotzdem müssen wir uns mit unserer talentierten Truppe vor niemandem verstecken.“ Am Sonntag (15 Uhr) nimmt Baumberg die Hürde beim Sechsten SG Unterrath in Angriff (zehn Zähler).