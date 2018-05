Lokalsport: Reusrath haben Kampf um den Aufstieg jetzt verloren

Langenfeld Der Fußball-Bezirksligist liegt nach der Nullnummer beim Lohausener SV zu weit hinter den Spitzenplätzen.

Der SCR war bestimmend und kam gegen bissig auftretende Hausherren auch zu guten Möglichkeiten. In der sechsten Minute verfehlte Moritz Kaufmann das Ziel beim Kopfball nach einer Flanke von Timm Marx ganz knapp. Nur rund 120 Sekunden darauf scheiterte Nils Kaufmann am Keeper des SV und das abprallende Leder drosch Leonidas Goudinas an die Latte (8.). Auch Moritz Kaufmann fand etwas später im Düsseldorfer Torhüter seinen Meister (25.).