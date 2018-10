Reusrath empfängt den HSV Langenfeld

Langenfeld/Monheim In der Fußball-Bezirksliga treffen der Vierte und der ungeschlagene Tabellenführer aufeinander.

Die Favoritenrolle gibt SCR-Trainer Ralf Dietrich direkt an die Gäste weiter: „Darüber gibt es keine Diskussionen, denn der HSV steht aufgrund seiner bisher großartigen Leistungen absolut verdient an der Spitze.“ Reusrath hat in den Trainingseinheiten dieser Woche intensiv auf das Spiel hingearbeitet. Die Euphorie ist groß in der Mannschaft, die den spiel- und kampfstarken HSV unbedingt bezwingen und dadurch bis auf einen Punkt an die Tabellenspitze herankommen will. „Die Truppe ist ehrgeizig genug. Wir werden uns sicher nicht wie das Kaninchen vor der Schlange verstecken, sondern unser Glück in der Vorwärtsbewegung suchen“, betont Dietrich. Seiner Ansicht nach werden die Tagesform und ein Quäntchen Glück entscheiden.