Fußball : Sportfreunde II sind nach Klassenerhalt antriebslos

MONHEIM Die Bezirksliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg II (SFB) hätten, nach dem sie zuletzt gegen den Absteiger 1. SpVg. Solingen-Wald (3:1) gewonnen und den Klassenerhalt gesichert hatten, nun gegen den TV Dabringhausen völlig befreit aufspielen können.

Die Gastgeber starteten sehr engagiert mit viel Ballbesitz in die Partie. Nachdem ein Dabringhausener mit einem Kopfball am Pfosten scheiterte (13.), konnte Aleksandar Bojkovski die glänzende Vorarbeit von Marcel Bergkemper nicht verwerten (17.). Anschließend setzte auch Niklas Schwab einen Schuss knapp neben das Tor (22.), bevor Cem Tutan mit seinem Freistoß den Pfosten traf (29.). Kurz vor dem Seitenwechsel machte es Pascal Psiorz besser, indem er aus rund 25 Metern Entfernung zur 1:0-Führung (45.) in die rechte Ecke einnetzte.