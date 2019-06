Das Experiment : Reizvolles Sommercamp: Schach trifft Basketball

Monheim Zwei Vereine tun sich zusammen. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche.

In der Sporthalle am Berliner Ring stehen an drei Tagen von 9.30 Uhr bis 15 Uhr Übungen und Wettkämpfe im Basketball und Schach sowie in einer Kombination der beiden total unterschiedlichen Sportarten auf dem Programm. Wer mitmachen will, kann entweder den Schwerpunkt Schach oder den Schwerpunkt Basketball wählen. Das bedeutet: Die Schwerpunkt-Sportart wird im Verhältnis 3:1 bevorzugt.