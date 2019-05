Volleyball : Die Mannschaft der SGL muss sich neu aufstellen

Langenfeld Vier Spielerinnen verlassen zum Saisonende das Langenfelder Regionalliga-Team. Bislang gibt es nur einen Neuzugang. Weitere sollen folgen.

Der Hunger bei den Regionalliga-Volleyballerinnen ist offenbar noch nicht gestillt. Obwohl die kräftezehrende Meisterschaft erst Mitte April beendet war, befindet sich das Team der SG Langenfeld (SGL) bereits wieder seit mehr als zwei Wochen im Training. „Die Stimmung ist einfach sehr gut und ich habe viel Lust auf die Mannschaft. Wir wollen uns natürlich weiterentwickeln“, erklärt Trainer Michael Wernitz, der auch in der kommenden Saison die Mannschaft betreuen wird. Trotz einer Verletzung am Meniskus kam auch Außenangreiferin Sarah Brust nach Langenfeld, um ihre Kolleginnen beim Training zu unterstützen.

Der Abgang von Zuspielerin Vivian Brauns hatte sich in der vergangenen Saison bereits abgezeichnet, da sie aufgrund ihrer beruflichen Verpflichtungen nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stand. Dennoch stellte sie sich eindrucksvoll in den Dienst der Mannschaft: Als die SGL beispielsweise wegen der Abwesenheit von Jil von der Stein unter Personalnot litt, half sie kurzfristig im Duell mit dem PTSV Aachen II (2:3) aus. „Ich rechne Vivian ganz hoch an, dass sie sich immer so toll eingebracht hat“, lobt der Coach. Außerdem verlässt auch die Mittelblockerin Sanja Lakicevic aufgrund mangelnder Spielpraxis den Verein (Ziel unbekannt).