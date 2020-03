Handball : Coronavirus bringt der SGL weitere Englische Wochen

Langenfeld Vorsorglich wurden alle Handball-Spiele mit Beteiligung von Mannschaften aus dem Raum Heinsberg und Aachen aufgrund der Coronavirus-Verbreitung abgesagt. Davon betroffen war damit auch das Regionalliga-Heimspiel der SG Langenfeld gegen den HC Weiden. Einen Nachholtermin zu finden, gestaltet sich schwierig.

Nach der Absage des Heimspiels gegen den HC Weiden hatte Langenfelds Trainer Markus Becker gemischte Gefühle. Aus reiner Vorsicht wurden am Wochenende alle Handball-Spiele von Mannschaften aus dem Gebiet Heinsberg und Aachen abgesagt – die Angst vor dem Coronavirus geht nun auch unter den Amateurhandballern um. „Ich war schon überrascht“, sagte Becker am Samstag, nachdem die Partie zwischen den Regionalligisten SG Langenfeld und Weiden abgesagt worden war. Gerne wären Becker und seine Mannschaft in Rhythmus geblieben, zuletzt acht Siege in Folge inklusiv Pokal machen die SGL zur Mannschaft der Stunde. „Da würden wir gern dabeibleiben“, sagte Becker. Nun mussten er und sein Team zwangsweise pausieren.

Dabei hat die Unterbrechung im Spielplan auch positive Seiten. Bereits zum Ende des vergangenen Jahres machte sich die doppelte Belastung durch Liga und Pokalwettbewerbe bemerkbar. Auch in diesem Jahr spielte die Mannschaft bereits zweimal unter der Woche, zudem fiel die Karnevalspause durch das Pokalviertelfinale gegen die TuS Derschlag flach. „Das ersetzt uns jetzt das Karnevalswochenende“, sagt Becker. „Wir haben jetzt mal ein bisschen Zeit zum Regenerieren.“ Die ist auch durchaus nötig, denn Leistungsträger wie die Rückraum-Asse Ole Völker (Knieprobleme), André Boelken (Wade) und Felix Korbmacher (nach seiner Schulterverletzung) kämpften sich trotz kleinerer Beschwerden durch die Wochen. Regisseur André Moser trainierte nach seiner Viruserkrankung in der vergangenen Woche zum ersten Mal wieder komplett.

Nach der Absage müssen die Klubs nun einen Nachholtermin finden. Der wird unter der Woche sein, denn in den Osterferien ist Langenfeld schon am 4. und bei einem Sieg im Halbfinale auch am 5. April beim Amateurpokalfinale in Hamburg gefordert. Spielfreie Wochenenden sind da nicht mehr eingeplant. „Die Absage ist nachvollziehbar. Es wird jetzt aber nicht ganz einfach sein, einen neuen Termin zu finden“, erklärte Langenfelds Sportlicher Leiter Dennis Werkmeister. Deswegen wird auch in den kommenden Wochen die Belastung für Beckers Mannschaft hoch bleiben, Englische Wochen inklusive.