Handball, Regionalliga : SGL verpatzt Brümmers Debüt

Einzig Steffen Becker (am Ball) habe die Tiefe im Spiel der SG Langenfeld gegen Essen gefunden, bemängelte Trainer Lars Brümmer. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Mit 26:31 verlieren die Langenfelder Handballer zum Auftakt der neuen Saison in der Regionalliga Nordrhein. Der neue Coach Lars Brümmer ärgert sich und bemängelt fehlende Tiefe im Spiel sowie mangelnde Abgezocktheit. Samstag geht es zum HC Gelpe/Strombach.

Das erste Heimspiel der neuen Saison ließ die Verantwortlichen der SG Langenfeld (SGL) zwiegespalten zurück. Die Umsetzung des Hygiene-Konzeptes funktionierte während des Auftaktspiels der ersten Mannschaft gut, Handball-Abteilungsleiter Thorsten Scholl war rundum zufrieden und freute sich unter den Augen des Ordnungsamtes über eine ausverkaufte Halle – jedenfalls soweit es die Corona-Regularien zuließen. Was Sorgen bereite, war nicht das Geschehen auf den Rängen, sondern das unten in der Halle. Die Regionalliga-Mannschaft der SGL verlor 26:31 (11:15) gegen TuSEM Essen II und verpatzte das Debüt des neuen Trainers Lars Brümmer. Der zeigte sich nach der Partie zu Recht angefressen: „Es fehlten genau die Dinge, die wir vorher angesprochen haben. So finde ich es nicht okay.“