Volleyball : SGL will nächstes Ausrufezeichen setzen

Pokal Die SGL spielt am Sonntag (ab 11 Uhr) im Halbfinale des Bezirkspokals Ruhr beim Bezirksligisten TSV Jahn 05 Oberkassel. „Wir gehen als klarer Favorit in die Partie. Trotzdem sind wir mehr als gewarnt, denn in der Vergangenheit haben wir gegen den damals eine Klasse tiefer spielenden SC 99 Düsseldorf sehr häufig böse Überraschungen erlebt“, erklärt Trainer Michael Wernitz. Bei einem Erfolg trifft die SGL direkt danach auf den Sieger des Spiels zwischen dem Bezirksligisten SV Sevelen und dem Verbandsligisten TV Jahn Königshardt, ehe am 3. Mai die Endrunde auf dem Programm steht.