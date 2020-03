Handball : Die SGL bleibt ganz oben dran

Auch Rückraum-Ass Felix Korbmacher (am Ball) gehörte zu den Spielern, die im Verlaufe der klaren Partie gegen Dinslaken bei der SG Langenfeld geschont werden konnten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Gegen Schlusslicht MTV Rheinwacht Dinslaken feiern die Langenfelder Regionalliga-Handballer einen klaren 33:25-Erfolg, es ist der achte in der Liga in Serie, sie bleiben in diesem Jahr ungeschlagen. Nun steht das Topspiel gegen Spitzenreiter Opladen an, die Meisterschaft ist wieder möglich für die SGL.

Das Heimspiel gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken war noch lange nicht zu Ende, als Markus Becker den Blick bereits auf das kommende Wochenende mit dem Knallerspiel beim TuS Opladen richten konnte. Nach Anlaufschwierigkeiten hatten sich die Regionalliga-Handballer der SG Langenfeld (SGL) gegen das Schlusslicht einen komfortablen Vorsprung erspielt. Und Becker, der Trainer der Grün-Weißen, schonte seine Stammkräfte und wechselte munter durch. „Ich habe heute 14 zufriedene Spieler, weil 14 zum Einsatz gekommen sind“, sagte der Coach nach dem nie gefährdeten 33:25 (20:11)-Erfolg. Es war der achte Ligasieg in Serie. Die SGL bleibt im neuen Jahr weiter ungeschlagen.

„Wenn du konsequent führst, verdienst du es dir, hinten raus einige Wechsel vorzunehmen“, sagte Becker. Konkret betraf das am Samstagabend in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium vor allem zwei Spieler: Christian Pagel und Tim Rahmann. Spielmacher Pagel, der hinter den etatmäßigen Regisseuren Andre Boelken und Andre Moser in der Regel nur wenige Spielanteile erhält, habe seine Sache in etwa 25 Minuten auf dem Feld „sehr gut gemacht“, urteilte Becker. „Er traut sich immer mehr, ins Eins-gegen-Eins zu gehen.“

Statistik SG Langenfeld – MTV Rheinwacht Dinslaken⇥33:25 (20:11) SGL: Jahn, Schmidt – C. Pagel (1), Pötzsch (2), Jung (1), Preissegger (4), Rahmann (4), Schirweit (3), Korbmacher (4), Moser (4), Boelken (5/2), Schulz, Völker (2), Raschke (3).

Ein Kreuzbandriss hatte den Polizisten, dessen Zukunft in Langenfeld noch nicht endgültig geklärt ist, zuletzt monatelang außer Gefecht gesetzt. Nun durfte sich der 23-Jährige wieder mal beweisen. Pagels Faustpfand: seine handballerischen Qualitäten. „Er hat eine andere Spielidee als die beiden Andres“, sagte Becker, „seine spielerischen Finessen kamen durch.“ Gleichwohl erkannte der Coach, dass nicht alles funktionierte. Das lag aber auch daran, dass er sein Team im zweiten Abschnitt teilweise mit einer Formation agieren ließ, die er selbst im Training in der Form noch nicht ausprobiert hatte.

Mehr Spielzeit als gewöhnlich erhielt auch Rückraumschütze Rahmann. „Er steckt in einer guten Entwicklungsphase“, sagte Becker über den Rechtshänder, der am Ende vier Treffer für die nur anfangs etwas unsicher agierenden Gastgeber beisteuerte. Becker hatte den 22-Jährigen anstelle von Felix Korbmacher ins Spiel gebracht. Zukünftig dürfte mehr Verantwortung auf Rahmanns Schultern lasten, da Korbmacher zur kommenden Saison zum Drittligisten HSG Bergische Panther wechselt. Vor allem Rahmanns Abschluss habe sich verbessert, registrierte Becker zufrieden. Das Ziel des Trainers ist es, die gesamte Mannschaft am Saisonende „so gut wie möglich“ zu übergeben. Im Sommer löst Lars Brümmer den Coach ab.

Bis es aber soweit ist, hat der Tabellenzweite SGL in der Liga noch viel vor. Der Aufstieg ist zwar kein Thema, die Meisterschaft aber theoretisch noch möglich – und am vergangenen Wochenende sogar etwas wahrscheinlicher geworden. Spitzenreiter Opladen spielte bei der SG Ratingen lediglich Unentschieden (28:28). Mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen am kommenden Samstag (19.15 Uhr) in Leverkusen könnte Langenfeld bis auf fünf Zähler an den scheinbar schon enteilten Lokalrivalen heranrücken. Zudem haben die Grün-Weißen auch noch das Nachholspiel gegen den HC Weiden (Termin ist weiterhin offen) vor eigenem Publikum in der Hinterhand.