Fußball, Landesliga SC Reusrath entlässt Dietrich vor dem Wermelskirchen-Spiel

Nicht nur beim stark abstiegsbedrohten SC Reusrath (SCR) herrscht aktuell ein gewisses Maß an Trübsal, Sprachlosigkeit, puren Emotionen und einer Portion Traurigkeit. Nach mehr als 300 Spielen und 20 Trainerjahren wurde Ralf „Didi“ Dietrich (58) überraschend noch vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den SV Wermelskirchen von seinen Aufgaben entbunden. Der verdienstvolle und erfolgreichste Coach in der Vereinsgeschichte wurde seitens des Vorstandes um Sascha Mierbach (1. Vorsitzender im Gesamtvorstand), Arno Gerdes (1. Vorsitzender der Seniorenabteilung) und Stephan Kremmers (2. Vorsitzender) am Freitagnachmittag vor vollendete Tatsachen gestellt, weil man der zuletzt erfolglosen Mannschaft einen Impuls für die letzten vier Spiele verleihen möchte.