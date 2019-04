American Football : Quarterback führt Longhorns zum Auftakt-Erfolg

Langenfeld Die Langenfeld Longhorns sorgten direkt am ersten Spieltag in der 2. Football-Bundesliga Nord für viel Unterhaltung und nach der Partie gegen den Aufsteiger Troisdorf Jets hatten sie wichtige Punkte in der Tasche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken