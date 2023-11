Schwimmen Reusrather Peschke holt zweimal Silber in Wuppertal

Der Reusrather Philipp Peschke, der für die SG Essen antritt, ist erstmals in der offenen Wertung bei der Deutschen Kurzbahn-Meisterschaft in Wuppertal gestartet und hat dabei gleich Bestzeiten geschwommen. Hinter dem Dreifachsieger Chad le Clos wurde der Aktive des Jahrgangs 2005 Zweiter über 200 Meter Freistil und holte mit der 4x50-Freistil-Mixed-Staffel ebenfalls Silber. Zudem gab es Platz sechs über 100 Meter Freistil und Rücken sowie Rang sieben über 100 Meter Schmetterling. Insgesamt hatten sich mehr als 800 Schwimmer aus rund 150 Vereinen für die Deutsche Meisterschaft in Wuppertal qualifiziert.