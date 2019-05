Tennis : Pech: Baumbergs Damen verlieren vier Mal im Match-Tiebreak

Monheim Eine positive Bilanz verzeichnen die Tennis-Damen 55 als klassenhöchstes Team des Baumberger Tennis-Clubs (BTC) nach drei Spieltagen in der Niederrheinliga. Beim 7:2 über den TC RW Goch mussten die Baumbergerinnen nur ein Einzel und ein Doppel abgeben, ehe sie gegen den TK Heißen Mülheim (Erster) für einen spannenden Krimi sorgten und am Ende mit 3:6 verloren.

Gleich fünf der neun Partien gingen über den Match-Tiebreak – und der BTC holte hier nur einen Zähler, während er vier Mal als Verlierer vom Platz ging. Anschließend bereitete sich Baumberg mit einem Zusatztraining intensiv auf den dritten Einsatz vor. Der Lohn dafür blieb nicht aus, denn es gab bei der NEW SG in Viersen einen 6:3-Sieg. Vor der Aufgabe am Samstag (14 Uhr, Sandstraße) gegen den wie Mülheim noch ungeschlagenen Zweiten CSV Marathon Krefeld (3:0 Punkte) liegt Baumberg mit 2:1 Punkten und 16:11 Matchpunkten auf dem vierten Tabellenplatz.