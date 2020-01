Porträt : Der Torwart ist eine Institution in Berghausen

Die Partie in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen den KFC Uerdingen am 15. August 2018 war für Oliver Wazakowski (unten) und den SSV Berghausen ein ganz besonderes Spiel. Foto: Stefan Brauer/Oliver Kälke

Langenfeld Seit mehr als 18 Jahren ist der 30-jährige Oliver Wazakowski beim SSV Berghausen und hilft dem Fußball-Bezirksligisten nicht nur mit seinen Reflexen. Momentan gibt es zwar einen Dreikampf im Tor, aber kein böses Blut – die Keeper verstehen sich bestens.

Oliver Wazakowski ist aus zwei Gründen ein vielbeschäftigter Mann. Erstens führt er mit seinem Kollegen Manuel Nemitz einen Installateur-Betrieb in Heiligenhaus, welcher rund 25 Mitarbeiter unterhält. Zweitens nimmt er abends und am Wochenende die mindestens 30-minütige Fahrt auf sich, um für den Fußball-Bezirksligisten SSV Berghausen das Tor zu hüten. „Ich weiß immer nach dem Training oder dem Spiel, warum ich diesen Aufwand betreibe. In Berghausen fühle ich mich pudelwohl“, erklärt der 30 Jahre alte Keeper.

Wenn SSV-Coach Patrick Michaelis über Wazakowski spricht, gerät er ins Schwärmen. Schließlich spielt der Installateur bereits seit rund 18 Jahren für Berghausen. Nach seinem Wechsel aus der E-Jugend des TuSpo Richrath wurde er bereits von Helmuth Höhn trainiert, der noch heute die SSV-Jugend leitet. „Oliver ist eine Institution in Berghausen. Wir sind sehr froh, dass wir so einen tollen Torhüter haben“, lobt Michaelis.

Warum er Berghausen schon seit fast zwei Jahrzehnten die Treue hält? Wazakowski muss nicht lange überlegen: „Wenn man beim SSV spielt, dann geht es nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen. Es geht darum, Spaß zu haben und gemeinsam Erfolge zu erzielen. Die Leute sind unglaublich lieb und familiär, sodass ich auch bei Angeboten nie über einen Abschied nachgedacht habe. Ich kann nur jedem empfehlen, hier als Spieler seine Zeit zu verbringen.“

Die Grenzen zwischen erster und zweiter Mannschaft (Kreisliga A) sind flüssig, sodass übergreifend Unternehmungen wie Urlaube erlebt werden. Im Vereinsheim an der Baumberger Straße wird stets das Gespräch mit den Fans gesucht. „Wir trinken nach dem Spiel ein Bierchen zusammen. Außerdem sitzen wir zum Beispiel oft beim Essen zusammen, weil uns Manuela Kleefisch als gute Seele des Vereins wahnsinnig unterstützt. Dadurch entsteht ein großer Teamgeist. Wir gewinnen und verlieren immer nur als Einheit“, erklärt Wazakowski. Durch seine starken beruflichen Verpflichtungen muss der Keeper bisweilen mit dem Training aussetzen oder verspätet sich, doch Michaelis bringt ihm viel Verständnis entgegen.

Darüber hinaus hat der 1,82 Meter große Schlussmann seit der vergangenen Saison mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, denn er zog sich eine Leistenverletzung zu. Auch die Schulter schmerzte immer wieder. Da Zweit-Keeper Frederik Hennes einen Kapselriss in der Hand erlitten hatte, bekam Björn Hill aus der Reserve in zehn Spielen der aktuellen Serie seine Chance. „Björn hat es überragend gemacht und durfte deshalb auch hin und wieder spielen, wenn Oliver fit war“, lobt der Coach.

Auch Wazakowski sieht keinen verschärften Konkurrenzkampf, sondern Hennes, Hill und sich als Kollegen an. Für ihn steht immer der gemeinschaftliche Erfolg an erster Stelle. „Seitdem ich hier bin, halten die Torhüter in Berghausen super zusammen. Wenn wir mal einen Neuzugang hatten, bekamen wir immer wieder gesagt, dass hier die Atmosphäre ganz besonders ist. Es ist entscheidend, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Wir unterstützen uns gegenseitig“, betont das Berghausener Urgestein.

Da er mit seinen 1,82 Meter für einen Keeper relativ klein ist, konzentriert er sich besonders auf sein Stellungsspiel. Außerdem verfügt er über eine grundsolide Sprungkraft. Wazakowski erinnert sich an ganz spezielle Momente: „Vor zwei Jahren habe ich es geschafft, sieben Elfmeter hintereinander zu halten. Am Ende haben wir es sogar geschafft, durch den Sieg im Kreispokal in den Niederrheinpokal einzuziehen. Dort hat das tolle Spiel gegen den KFC Uerdingen auf uns gewartet.“

Mit seiner Erfahrung kann Wazakowski die Mannschaft führen. Deshalb ersetzte er den jüngeren Schlussmann Hill (25), als sich der SSV nach der 0:4-Pleite bei der SG Unterrath in einer schwierigen Phase befand. „Oliver kann auch die älteren Spieler anweisen, weil er sehr routiniert ist“, erklärt Michaelis. „Mit seiner großen Persönlichkeit ist er einfach eine Konstante.“ Mittlerweile sind Wazakowski und Hennes wieder voll einsatzfähig und werden um den Platz zwischen den Pfosten kämpfen. Aufgrund der vor der Saison gemachten Absprache wird Hill wieder für die Reserve auflaufen.