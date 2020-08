Fußball, Testspiel : FCM schießt zehn Tore in nur 75 Minuten

FCM schießt zehn Tore in nur 75 Minuten

Monheim Fußball-Oberligist 1. FC Monheim trotzt der Hitze gegen den Landesligisten Kapellen-Erft und gewinnt 10:0, obwohl das Testspiel nur 75 Minuten dauert. Torben Rüdingloh überragt. „Er hat den besten Auftritt abgeliefert, seitdem er bei uns ist“, sagt Trainer Dennis Ruess.

Unter der Woche hatten die Oberliga-Fußballer des FC Monheim (FCM) noch einige Schwächen offenbart. Im Test beim Landesligisten Rather SV (2:3) übte die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess zunächst viel Druck aus und erspielte sich zahlreiche Gelegenheiten, bevor sie gleich mehrere individuelle Fehler einstreute. Nach einer umfangreichen Videoanalyse machten die Monheimer jetzt im Test gegen den Landesligisten SC Kapellen-Erft einiges besser – und belohnten sich mit einem 10:0 (5:0)-Kantersieg. „Es ist klar, dass nach vier Monaten Pause noch nicht alle Automatismen da sind. Wir haben aber eine gute Reaktion gezeigt“, fand Ruess.

In Rath musste der FCM am Abend ran, sodass sich die Temperaturen schon etwas abgekühlt hatten. Der Test gegen Kapellen wurde nun extra von 14 auf 11 Uhr vorverlegt, um nicht komplett in der Mittagshitze spielen zu müssen. Dass erneut lediglich vier Akteure pro Mannschaft eingewechselt werden durften, machte das Unterfangen zwar nicht einfacher. Doch immerhin einigten sich die Kontrahenten auf eine verkürzte Spielzeit von 75 Minuten, die einige neue Erkenntnisse brachte.