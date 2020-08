Fußball : 1:1 ist für FC Monheim ein Achtungserfolg

Monheim Im Fußball-Testspiel gleicht der ambitionierte Mittelrheinligist FC Pesch das 1:0 von Philipp Hombach für den Niederrheinligisten 1. FC Monheim noch aus. Für das Heim-Team von Dennis Ruess war es die erste Test-Partie.

Die Voraussetzungen der beiden Kontrahenten waren grundlegend verschieden. Auf der einen Seite startete der Fußball-Oberligist FC Monheim (Niederrhein) zuletzt nach einer sieben Tage langen Pause erneut in die Vorbereitung – und hatte bislang noch keinen einzigen Test absolviert. Auf der anderen Seite befand sich der Mittelrhein-Oberligist FC Pesch in einer ganz anderen Form, denn er misst sich im Halbfinale des Mittelrheinpokals am 16. August mit Regionalligist Alemannia Aachen. Dass die Monheimer letztlich im Test ein 1:1 (1:0) erreichten, darf durchaus als Achtungserfolg gewertet werden.