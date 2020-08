Fußball : Atiye spielt schon gegen Barcelona

Monheim Eigentlich wollte Samuel Atiye ein Studium in den USA beginnen, das fiel aber nun aufgrund der Coronavirus-Pandemie aus. So konnten die Sportfreunde Baumberg ihn vom Oberliga-Konkurrenten SSVg Velbert verpflichten.

Atiye, der 2016 auch ein Spiel in der Uefa Youth League für Gladbach absolvierte und gegen den FC Barcelona eingewechselt wurde, wollte eigentlich ein Studium in den USA antreten, das aber durch die Coronavirus-Pandemie nicht zustande kam.

Nun wechselt er an die Sandstraße und freut sich auf die Herausforderung bei den SFB: „Ich bin glücklich, hier zu sein. Die Gespräche waren gut. In den Spielen, die ich bereits gegen Baumberg gemacht habe, habe ich schon gemerkt, was für eine extrem gute Qualität diese Mannschaft besitzt. Der attraktive Fußball, der hier gespielt wird, passt zu mir und meiner Spielweise. In meinem Alter hoffe ich natürlich auch, von erfahrenen Spielern die eine oder andere Sache dazuzulernen, um dem Team weiterzuhelfen und natürlich in der Oberliga so gut wie möglich abzuschneiden.“