Fußball, Oberliga SFB und ETB trennen sich ohne Tore

Tabellenführer Sportfreunde Baumberg (SFB) musste am siebten Spieltag der Oberliga erstmals Federn lassen, weil das Spitzenspiel gegen den stark aufspielenden Aufstiegsaspiranten ETB Schwarz-Weiß Essen keinen Verlierer verdient hatte. Am Ende eines hochklassigen, spannenden und intensiven Spiels eine Nulldiät der besseren Art stand. Die ungeschlagenen Baumberger führen als Primus der Liga mit fünf Punkten Vorsprung aber weiterhin die Tabelle an.