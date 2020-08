Fußball, Testspiel : SFB bezwingen möglichen Pokalgegner der Bayern

Monheim Die Sportfreunde Baumberg mussten ihr Trainingslager wegen der Hitze mit abgespecktem Programm bestreiten, schafften gegen den Mittelrheinligisten 1. FC Düren aber einen 2:0-Sieg. Trainer Salah El Halimi war zufrieden.

Während sich die Gäste noch eher am Anfang der Vorbereitung befinden, steht für Düren bald schon der Ernstfall an. Schließlich misst sich der FC im Halbfinale des Mittelrheinpokals am Samstag mit Viktoria Arnoldsweiler, während im zweiten Spiel der FC Pesch auf Alemannia Aachen trifft. Sollte Düren den Mittelrheinpokal gewinnen, trifft es in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Bayern München. „Die Dürener sind natürlich hochmotiviert. Meine Jungs haben ihre Sache aber sehr gut gemacht“, lobte El Halimi.