Fußball, Oberliga : SF Baumberg beenden Durststrecke

Alon Abelski lässt die Baumberger wieder jubeln. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Dinslaken Nach zuvor zwei Niederlagen gewinnt der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg mit 2:1 in Dinslaken. Trainer Salah El Halimi spricht von einem „Kampfsieg“.

Die Anweisung des Innenverteidigers war unmissverständlich. „Klares Spiel Männer, klares Spiel!“, schrie Patrick Jöcks Mitte der zweiten Halbzeit über den Kunstrasenplatz hinweg. Nur wenige Minuten später taten ihm seine Teamkollegen den Gefallen. Nach einer schnellen Kombination über Robin Hömig spitzelte der eingewechselte Alon Abelski den Ball gekonnt über den herausgeeilten Kenneth Hersey im Tor des TV Jahn Hiesfeld hinweg zum Sieg für die Gäste (80.). Durch das 2:1 (1:0) beim Aufsteiger in Dinslaken halten die Sportfreunde Baumberg (SFB) Kontakt zur Spitze der Fußball-Oberliga und fahren nach zuvor zwei Niederlagen in Serie erstmals wieder drei Punkte ein.

Als Arbeitssieg wollte SFB-Trainer Salah El Halimi den knappen, aber verdienten Erfolg bei den „Veilchen“ nicht einordnen. „Das hört sich immer so einfach und selbstverständlich an, doch das war es nicht. Ich würde sagen, dass es ein Kampfsieg war“, erläuterte der Coach. Ihn ärgerten vor allem die vergebenen Tormöglichkeiten in den ersten 45 Minuten. „Wir brauchen derzeit zu viele Chancen für einen Treffer. Daran müssen wir arbeiten.“

Nach dem 2:3 am Mittwoch gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord tauschte El Halimi seine Mannschaft auf vier Positionen. Neu in der Startformation standen Milan Burovac, Ivan Pusic, Tim Knetsch und Robin Hömig. Die beiden Letztgenannten sorgten für einen Traumstart der Gäste. Über Bilal Sezer gelangte Knetsch auf dem rechten Flügen an den Ball. Der 27-Jährige hätte schon selbst abschließen können, bediente aber uneigennützig den besser postierten Hömig, der den Ball schier mühelos zum 1:0 ins Netz jagte (3.). Für den Offensivspieler war es bereits der elfte Treffer im zehnten Saisonspiel – einsame Ligaspitze.

Obwohl Baumberg den Hausherren bisweilen bereitwillig Ball und Feld überließ, kamen sie zu guten Gelegenheiten. Erneut Hömig per Lupfer (10.) und anschließend Knetsch nach Zuspiel von Ali Daour verbuchten die besten Chancen, den Vorsprung auszubauen. Auf Seiten der Hiesfelder, die nur selten Gefahr ausstrahlten, hatte Nicolai Pakowski die größte Chance (13.).

Dass die SFB das fußballerisch bessere Team stellten, wurde in vielen Szenen deutlich, doch kämpferisch war die Begegnung ausgeglichen. Das 1:1 nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff durch Jan Frederik Homberg war Hiesfelds Lohn für den engagierten Auftritt.

In der Folge waren dann aber wieder die Baumberger an der Reihe. Zunächst umkurvte Hömig den Hiesfelder Keeper, scheiterte dann aber an einem Verteidiger des TV Jahn auf der Torlinie (55.). Im Anschluss fand der Top-Scorer der SFB im US-amerikanischen Schlussmann seinen Meister (61.). „Normalerweise macht er die“, sagte Hömigs Trainer El Halimi. „Aber man sieht, dass er angeschlagen war. Das sind dann diese 15 bis 20 Prozent, die ihm noch fehlen.“ So mussten sich die SFB und ihre mitgereisten Fans bis zehn Minuten vor dem Schlusspfiff gedulden, ehe das entscheidende Tor fiel.

Im Nachgang der Partie lobte El Halimi die abermals umgestellte Defensivreihe. „Die Abwehr hat sehr gut dagegengehalten“, sagte er. Dem Coach habe zudem imponiert, wie sich seine Elf nach dem Ausgleich zurück ins Spiel gekämpft habe. „Im Vergleich zu den letzten beiden Partien haben wir dieses Mal viel besser gegen den Ball gearbeitet, und das von Beginn an. Die Mannschaft hat sich den Sieg verdient, hätte es nur nicht so spannend machen müssen.“