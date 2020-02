Fußball : Die personelle Situation entspannt sich

Ali Daour kehrt am Sonntag in den Kader der Sportfreunde Baumberg zurück. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Fußball-Oberliga empfängt der FC Monheim am Sonntag die SSVg. Velbert, die Sportfreunde Baumberg müssen zum 1. FC Kleve reisen. Beide Trainer erwarten Spiele auf Augenhöhe und wollen den ersten Sieg nach Karneval.

Nach dem Karnevals-Wochenende geht es am Sonntag nun wieder um Punkte in der Fußball-Oberliga Niederrhein. Nach dem 1:1 gegen den TVD Velbert am vergangenen Spieltag empfängt der FC Monheim nun mit der SSVg Velbert den zweiten Ligarivalen aus der Stadt zwischen Düsseldorf und Essen um 15 Uhr im heimischen Rheinstadion. Dabei weiß Monheims Trainer Dennis Ruess um die Schwere der Aufgabe, schließlich ging das Hinspiel gegen den Tabellenfünften 1:3 verloren. „Die SSVg ist eine Institution in der Oberliga, mit immer starken Teams und hoher Qualität im Kader. Die Velberter haben reichlich Regionalliga-Erfahrung und immer Ambitionen nach oben, von daher wissen wir, was auf uns zukommt“, sagt Ruess.

Der Monheimer Coach betont aber auch: „Allerdings haben auch wir ein starkes Team, sind Tabellenzweiter und spielen bei uns zu Hause im Rheinstadion, dementsprechend selbstbewusst wollen wir auftreten. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in das mit Sicherheit auch die Tagesform hineinspielen wird. Im Hinspiel haben wir ärgerliche Fehler begangen und das Spiel nach Führung noch aus der Hand gegeben, das wollen wir dieses Mal besser machen und die Punkte in Monheim behalten“, so Ruess. Dabei will sein Team an die gute Leistung vom vergangenen Samstag anknüpfen, als man sich in einem intensiven Testspiel mit 3:3 vom FC Wegberg-Beeck trennte, seines Zeichens Tabellenführer der Oberliga Mittelrhein. Personelle Fragezeichen stehen derweil noch hinter den Einsätzen von Topscorer Tobias Lippold und von Tim Brdaric, ansonsten stehen Ruess alle Akteure zur Verfügung.

Der andere lokale Oberligist, die Sportfreunde Baumberg, bekommt es derweilen im Auswärtsspiel am Sonntag um 15 Uhr mit dem 1. FC Kleve zu tun. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle nur zwei Punkte, und auch im Hinspiel fand ein offener Schlagabtausch keinen Sieger (Endstand 3:3). Dementsprechend erwartet SFB-Trainer Salah El Halimi ein Spiel auf Augenhöhe. „Die Tabellensituation ist sehr eng in diesem Jahr. Platz fünf und Platz 14 trennen nur sieben Punkte – das zeigt, wie ausgeglichen die Liga ist. Gegen den 1.FC Kleve erwarte ich eine kampfbetonte Begegnung, in der es auf Kleinigkeiten ankommen wird.“

Mit Blick auf das 1:3 unter der Woche beim VfB 03 Hilden ergänzt El Halimi: „Wir müssen nach der Englischen Woche und langer Auswärtsfahrt nach Kleve direkt hellwach sein, um das Spiel erfolgreich zu gestalten.“ Auf die Frage, was gegen Kleve besser werden müsse als Mittwochabend in Hilden, äußert sich El Halimi so: „Hauptsächlich brauchen wir mehr Durchschlagskraft, gerade nach vorne hin. Wir haben am Mittwoch bis zum Sechzehnmeterraum ansehnlichen Fußball gespielt, waren dann aber im letzten Drittel oft nicht zielstrebig genug. Ein Grund dafür war sicherlich auch die dünne Personaldecke in der Offensive, aber das lässt sich leider nicht vermeiden in einer Englischen Woche.“