Fußball : Alte Bekannte assistieren Trainer Ruess in Monheim

Monheim Die ehemaligen Spieler Dejan Lekic und Bruno Oliveira sind zurück beim 1. FC Monheim, nun als Co-Trainer von Chefcoach Dennis Ruess. Der Verein freut sich über die Verpflichtung des bekannten Duos.

Nach dem Abgang von Bastian Jensterle und Yasar Kurt hat sich der FC Monheim mit zwei alten Bekannten neu aufgestellt: Zur kommenden Spielzeit in der Fußball-Oberliga assistieren Bruno Oliveira und Dejan Lekic nun Chefcoach Dennis Ruess. Oliveira spielte sechs Jahre lang in Monheim, ehe er im Jahr 2010 nach Düsseldorf zum DSC 99 wechselte. Mit den Landeshauptstädtern stieg er von der Bezirks- bis in die Oberliga auf und beendete seine aktive Karriere im Jahr 2017. Lekic spielte noch länger für den FCM: Insgesamt verbrachte er zehn Jahre im blau-weißen Trikot und lieferte dabei etliche Tore und Vorlagen – in fast 300 Spielen gelangen ihm rund 200 Scorerpunkte.