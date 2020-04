Fußball : Bilal Sezer bleibt den SFB erhalten

Monheim Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg treibt seine Personalplanungen voran: Nun hat Mittelfeldspieler Bilal Sezer verlängert. Der ehemalige Spieler der U23 von Borussia Mönchengladbach ist gut eingeschlagen und fühlt sich sehr wohl.

Bilal Sezer ist der nächste Oberliga-Fußballer, der seinen Vertrag bei den Sportfreunden Baumberg um eine weitere Saison verlängert hat. Der 26-Jährige war erst in der Winterpause nach einer langen Verletzung vom Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen an die Sandstraße gewechselt und sagt nun: „Es herrscht bei den Sportfreunden eine sehr familiäre Atmosphäre, ich fühle mich hier sehr wohl. Die Mannschaft hat mich nach einer sehr schwierigen Phase mit meiner Knieverletzung sehr gut aufgenommen. Wir haben eine sehr spielstarke Mannschaft, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir weiterhin erfolgreich Fußball spielen.“ Sezer hatte ab 2010 die Nachwuchsmannschaften des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach durchlaufen und war ab 2013 fester Bestandteil der U23 der „Fohlen“ in der Regionalliga.

In seinen ersten fünf Spielen für Baumberg hatte er direkt drei Tore erzielt, weshalb Trainer Salah El Halimi froh ist, den Mittelfeldspieler halten zu können: „Wir haben nach Bilals Verletzung sehr gut gearbeitet und gesehen, dass er eine echte Verstärkung für uns ist. Er bringt mit seiner richtigen Einstellung ein gutes Klima mit und hat sich durch seine starken Spiele direkt Respekt erarbeitet, was nach einer Verletzungszeit von knapp zwei Jahren nicht selbstverständlich ist.“ Zudem lobt El Halimi: „Bilal hat einen überragenden Charakter und ist dazu noch ein netter Junge, der sich von der ersten Minute an vorbildlich in die Mannschaft integriert hat.“