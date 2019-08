Vorgespult : Niederrheinpokal: Monheim trifft auf RW Oberhausen

Monheim Viel dickere Fische waren nicht im Topf, als in Duisburg die Auslosung für die zweite Runde des Niederrheinpokals auf dem Programm stand. Die Drittligisten MSV Duisburg oder KFC Uerdingen wären sicher noch eine Nummer größer gewesen.

Trotzdem erwischte der Oberligist FC Monheim (FCM) eins der Schwergewichte, denn er darf/muss sich mit dem Regionalligisten RW Oberhausen auseinandersetzen. Als Termine für die Partien der zweiten Runde sind der 3., 4. und 5. September vorgesehen. Und natürlich stellt sich die Frage, ob die Monheimer diesmal wirklich im heimischen Rheinstadion antreten können – nachdem sie in der vergangenen Saison im Halbfinale das Heimrecht an den Wuppertaler SV abgegeben hatten. Das Duell war damals als Spiel mit erhöhtem Sicherheitsrisiko eingestuft worden und deshalb am Ende vor allem ein zu hoher Kostenfaktor für den Oberligisten.

FCM-Trainer Dennis Ruess freut sich über das sportlich attraktive Los. „Und ich denke doch, dass wir das bei uns machen können“, meint Ruess. Das Argument dafür klingt schlüssig: In der ersten Runde trat der inzwischen in der Bezirksliga ansässige Ex-Oberligist FSV Vohwinkel ebenfalls zu Hause gegen Oberhausen an. Und die Anlage Lüntenbeck in Wuppertal ist sicher nicht weiträumiger und geeigneter als das Rheinstadion.