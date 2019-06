Fußball : Niederrheinpokal: Derby der Oberligisten ist ausgeschlossen

Langenfeld/Monheim Die Meisterschaft im Fußball-Verband Niederrhein (FVN) geht zwar erst in sechs Wochen am 11./12. August wieder los, doch spannend wird es schon am Dienstag: In der Sportschule Duisburg-Wedau lost der FVN ab 18.30 Uhr die erste Runde des Niederrheinpokals aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Deutzmann

Mit von der Partie aus dem Kreis Solingen sind auch die Oberligisten SF Baumberg und FC Monheim sowie die Bezirksligisten SV DITIB Solingen (Gewinner des Kreispokals) und TSV Aufderhöhe (Finalist). Vieles ist möglich – aber ausgeschlossen, dass sich Monheim und Baumberg zum Auftakt in einem Derby begegnen. Beide können zunächst auch nicht auf einen Drittligisten oder Regionalligisten treffen.

Die Vereine sind für die Auslosung in zwei Töpfe unterteilt. Neben den Drittligisten MSV Duisbirg und KFC Uerdingen (Titelverteidiger) gehören zu Topf eins zunächst vier Regionalligsten: RW Essen, VfB Homberg, RW Oberhausen, Wuppertaler SV. Die Oberliga ist hier mit 16 Vereinen vertreten: SF Baumberg, 1. FC Bocholt, TuRU Düsseldorf, ETB SW Essen, VfB Hilden, 1. FC Kleve, FC Kray, TSV Meerbusch, FC Monheim, SC Union Nettetal, Ratingen 04/19, SpVg. Schonnebeck, SV Straelen, TVD Velbert, SC Velbert, SSVg. Velbert. Im zweiten Lostopf befinden sich 17 Landesligisten, 17 Bezirksligisten und acht Klubs aus der Kreisliga A, sodass sich insgesamt ein Feld aus 64 Vereinen ergibt. Das jeweils unterklassige Team hat auf jeden Fall Heimrecht.