Fußball : Mutiger FC Monheim ärgert den Spitzenreiter

Monheim Der Oberligist verdiente sich das 1:1 gegen den VfB Homberg vor allen Dingen durch seine schwungvolle zweite Halbzeit.

Dass der VfB Homberg in dieser Saison in der Fußball-Oberliga Punkte liegen lässt, kommt selten genug vor. Dass aber das 1:1 (0:1)-Unentschieden des souveränen Spitzenreiters beim FC Monheim (FCM) keine große Überraschung war, spricht vor allem für das Team von Trainer Dennis Ruess. Schon in der vergangenen Woche hatten die Monheimer im Halbfinale des Niederrheinpokals beim Regionalligisten Wuppertaler SV trotz der 1:3-Niederlage eine große Leistung abgeliefert – und nun präsentierte sich Monheim auch gegen die beste Mannschaft in seiner Klasse ebenbürtig. „Wenn man sich die Chancenverteilung anschaut, wäre heute vielleicht sogar noch mehr drin gewesen als der eine Punkt. Aber auf der anderen Seiten hatten wir in gewissen Phasen Glück, sodass das Ergebnis unter dem Strich in Ordnung geht – gerade vor dem Hintergrund, dass wir das schwere Spiel vom Mittwoch in den Beinen und hier beileibe keine Laufkundschaft zu Gast hatten“, fand der zufriedene FCM-Coach Ruess.