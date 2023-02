Motorsport MSC Langenfeld ehrt Mitglieder und Sportler

Der Motorsportclub (MSC) Langenfeld hat seine langjährigen Mitglieder und erfolgreichen Sportler im Klublokal „Zum Fuhrkamp“ in Langenfeld geehrt. 1924 gegründet, wurden in den ersten Jahren Ballonrennen veranstaltet. Nach dem Krieg machte der Klub Gleichmäßigkeitsprüfungen und die ersten 6- und 12-Stunden-Rennen. Daraus entstand das erste 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Die folgenden Rennen auf dem Nürburgring in der Eifel übernahm der ADAC Nordrhein.