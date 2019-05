Leichtathletik : Monheimer läuft Bestzeit im halben Marathon

Monheim Beim Metro-Halbmarathon in Düsseldorf überraschte sich Wolfgang Mansen selbst. Der für die SG Monheim (SGM) startetende Läufer erreichte das Ziel am Rheinufer im Feld der rund 3300 Teilnehmer nach 21,1 Kilometern in 1:44,35 Stunden – was eine persönliche Bestzeit bedeutete.

