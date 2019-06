Tennis : Monheimer Damen 55 stark, Herren 70 vergeben Aufstieg

Monheim Rot-Gelb sah am letzten Spieltag zwei Extreme. Es bleibt bei einer Mannschaft in der 2. Verbandsliga.

Die Tennis-Damen 55 des TC Rot-Gelb Monheim beendeten die Medenspiel-Saison 2019 in der 2. Verbandsliga mit einem überlegen geführten Heimspiel gegen den TC Vorster Wald Kaarst II – 8:1. Nachdem die Monheimerinnen auf dem Weg zur 6:0-Führung aus den Einzeln nur einen Satz abgegeben hatten, erzielten sie auch in den Doppeln eine positive Bilanz (2:1). Durch den klaren Sieg schoben sich die Monheimerinnen (3:2 Punkte/25:20 Match-Punkte) in der Abschluss-Tabelle noch auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem ungeschlagenen Meister TC GW Kray vor (5:0/40:5). Ganz knapp hinter Rot-Gelb kamen der TC RG Vörde (3:2/25:20) und Vorster Wald Kaarst II (3:2/24:21) über die Ziellinie. Auf Rang fünf landeten die Düsseldorfer TF (1:4/21:24).