Fußball : Monheimer bleiben weiter auf dem Teppich

Monheim Der Oberligist sieht sich gut vorbereitet, rechnet aber mit steigenden Anforderungen. Der Startschuss fällt in Hilden.

Nach über einem Monat intensiver Vorbereitung steht für den Fußball-Oberligisten FC Monheim (FCM) am Sonntag (15 Uhr, Hoffeldstraße) mit dem Auftritt beim Nachbarn VfB Hilden der Start in die Meisterschaft 2019/2020 auf dem Programm. Und wie die Vorfreude steigt beim Team von Trainer Dennis Ruess auch die Anspannung: „Die Vorbereitung ist wichtig, um die Jungs auf ein gutes körperliches Level zu bringen, sie zusammenzuführen und Erkenntnisse zu sammeln. Aber dann ist es auch wichtig, dass die Vorbereitung vorbei ist und dass es losgeht. Die Meisterschaft ist etwas anderes, was die Spannung angeht. Das hat man schon am Dienstag beim Training gemerkt.“

In der neuen Saison ist also wieder mit dem FCM zu rechnen – obwohl die Latte schon weit oben liegt, weil das Team die vergangene Saison als Vierter abschloss und außerdem im Niederrheinpokal bis ins Halbfinale vordrang. Dementsprechend vorsichtig müsse man sein mit dem Anspruch, diese Ergebnisse etwa toppen zu wollen, findet Ruess. Generell wolle seine Mannschaft allerdings versuchen, das zu bestätigen, was sie damals angeboten habe. „Die Liga ist jetzt aber ungleich schwerer. Die anderen Mannschaften haben ordentlich zugelangt, das ist gehobene Güteklasse“, meint der Monheimer Trainer, „von daher geht es für uns weiterhin darum, uns zu etablieren. Wir haben jetzt zwei gute Jahre gespielt und ich glaube, dass wir uns erneut gut positionieren können. Wichtig ist vor allem, auf dem Boden zu bleiben, schließlich gab es in den letzten Jahren immer wieder Mannschaften, die angreifen wollten – und sich auf einmal in der Landesliga wiederfanden.“