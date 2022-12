Turmspringen Jaden Eikermann krönt sich zum Weltmeister

Das Jahr 2022 wird sicher einen besonderen Platz in der Erinnenrung von Jason Eikermann einnehmen. Der Monheimer Turmspringer war im August Jugend-Europameister geworden, nun setzte er noch einen drauf: Bei den am Wochenende zu Ende gegangenen FINA World Junior Diving Championships im kanadischen Montreal holte er im Synchronspringen vom Zehn-Meter-Turm den Weltmeistertitel und mit dem Team Deutschland den Vize-Weltmeistertitel. Damit untermauerte der Monheimer seine Ambitionen, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris starten zu dürfen.