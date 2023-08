Turmspringen Eikermann will den Titel verteidigen

Jaden Eikermann ist mit einem klaren Plan in den Flieger nach Kroatien gestiegen, denn der Wasserspringer hat sich optimal auf die Finalrunde der Jugend-Europameisterschaften vorbereitet. In den täglichen Trainingseinheiten arbeitete der Monheimer akribisch mit seinem Trainer Alexander Neufeld vom SV Neptun Aachen, um am Freitag (12 Uhr) seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. „Ich investiere sehr viel Zeit in meine große Leidenschaft, weil ich bei solchen Highlights perfekt aufgestellt sein will. In diesem Jahr rechne ich mir wieder viel für den Einzel-Wettkampf aus, aber man darf niemals vergessen, dass beim Turmspringen alles passieren kann“, stellt der Profi und Nationalspringer fest.