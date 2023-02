Boxen Boxer Tuncel gibt nicht auf

Mit einem anderen Profi will Tuncel im Mai in den Ring steigen. Details nennt er jedoch nicht: „Erst muss ich den Kampfvertrag unterschreiben, bevor ich den Gegner öffentlich nennen darf. Auf jeden Fall werde ich aber bald wieder neue Herausforderungen bewältigen können.“ Momentan begleitet der Monheimer unter anderem den Europameister Agit Kabayel (30), der seinen Titel im Schwergewicht am 4. März in Bochum gegen Agron Smakici verteidigen will. Auch für seinen Freund Kabayel fährt Tuncel jeden Abend in das Düsseldorfer Box-Studio.