Fußball : Monheim bringt Derby-Punkt aus Hilden mit

Hechtsprung: Monheims Keeper Björn Nowicki, der hier knapp vor Pascal Weber an den Ball kam, lieferte beim 0:0 in Hilden eine überzeugende Partie ab. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Monheim Das 1:1-Unentschieden der Oberligisten ging unter dem Strich wohl in Ordnung. Beide hätte aber gerne mehr gehabt.

Es war ein Oberliga-Auftakt, mit dem beide Trainer nicht unzufrieden, aber auch nicht wirklich glücklich waren. Für die Fußballer des VfB 03 Hilden war das 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen den FC Monheim (FCM) zumindest ein Fortschritt, denn in der vergangenen Spielzeit starteten sie mit einer glatten 0:3-Niederlage in die Meisterschaft. Jetzt gab es immerhin einen Zähler, der alle Optionen auf eine erfolgreiche englische Woche lässt. So sprach Marc Bach letztlich von einem „hochverdienten Punkt“. Vor allem die ersten 20 Minuten der ersten Halbzeit waren ganz nach dem Geschmack des Hildener Trainers, der zudem lobte: „Nach der Pause haben wir noch einmal Gas gegeben.“

Auf der anderen Seite bekannte Dennis Ruess: „Wir wollten hier mehr holen.“ In seiner Analyse stellte der Monheimer Trainer fest: „Der VfB kommt gut rein – genau das, was wir nicht wollten. Wir wussten, dass sie mit Erwin Mambasa, Stefan Schaumburg und Talha Demir viele gute Füße haben und dass es eine schnelle, dynamische Mannschaft ist.“ Den strammen Schuss von Erwin Mambasa aus gut 25 Metern vermochten die Monheimer aber nicht zu blocken, vielmehr schlug der Ball wie an der Schnur gezogen in der linken unteren Ecke ein – FCM-Torhüter Björn Nowicki war machtlos. Das 1:0 nach nur fünf Minuten war gut fürs Selbstbewusstsein der Hildener, schließlich resultierte die Führung aus der ersten Chance überhaupt in der Partie.