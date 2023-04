Sportpolitik Stadtsportverband Monheim sieht eine Erholung der Vereine

Der SSV-Vorsitzende René Waldeck stellte das Engagement des Verbands auch zu diesem Thema heraus. Er habe sich einen engen Kontakt zu den Mitgliedsvereinen auf die Fahne geschrieben und wolle sie nacheinander alle besuchen. Bei diesen ginge es nach dem Corona-bedingten Rückgang der Mitglieder wieder aufwärts: Derzeit seien 7882 Sportlerinnen und Sportler gemeldet, ein Plus von 582 gegenüber dem Vorjahr. Der Sport genieße in Monheim einen hohen Stellenwert, dies zeigten auch finanzielle Aufwendungen der Stadt: So wurde unter anderem der städtische Förderfonds kürzlich von 25.000 auf 30.000 Euro erhöht. Als SSV-Meilensteine seit der letzten Versammlung bezeichnete Waldeck die Eintragung der neugefassten Satzung im Vereinsregister, die Verbesserung der Internetseite und den Neujahrsempfang, vor allem aber die Förderung des Wassersports über das Projekt „Sportplatz Kommune“. Durch Schnupperkurse und Workshops taten sich der Monheimer Kanu-Club, der Wassersportverein Monheim und die örtliche DLRG besonders hervor. Schließlich ging der Vorsitzende auf das in Planung befindliche neue Sportzentrum „Am Kielsgraben“ ein, das den Tennisspielern und den Baumberger Fußballern eine neue Heimat geben wird.