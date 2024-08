Mittelfeld-Ass beim Oberliga-Meister Burovac ist das Bindeglied der SFB

Er ist der Inbegriff der Talentschmiede beim aktuellen Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg (SFB) und wird sicherlich in der neuen Saison unter normalen Umständen abermals eine hervorragende Spielzeit absolvieren: Milan Burovac (22) bringt alle Voraussetzungen mit, die ein hochtalentierter Spieler in seinem Repertoire haben sollte. Ausgebildet wurde der gebürtige Leverkusener in der Jugend des FC Viktoria Köln, ehe er auf der gegenüberliegenden Rheinseite bei den SFB sein sportliches Glück fand.